Прокурора попросили смягчить статью пенсионерке, написавшей «ГУР» на памятнике

Партия «Новые люди» попросила московского прокурора Дениса Попова изменить квалификацию преступления с уголовного на административное женщине, которая написала «ГУР» на памятнике Минину и Пожарскому. Пресс-служба партии предоставила копию обращения РБК.

Вчера, 17 июня, в Москве задержали 68-летнюю Людмилу Иваненко. Она написала краской аббревиатуру «ГУР» на барельефе памятника Минину и Пожарскому. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

В ходе расследования выяснилось, что Людмила Иваненко действовала под влиянием телефонных мошенников. Неизвестный представился сотрудником силовых структур и обманом вынудил женщину перевести ему 804 тыс. руб. Чтобы вернуть деньги, она, следуя указаниям, написала на памятнике аббревиатуру «ГУР» (Главное управление разведки Минобороны Украины).

Партия «Новые люди» обратились в прокуратуру с просьбой поменять статью уголовного кодекса на статью 7.13 Административного кодекса — нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия. По этой статье пенсионерка должна будет выплатить штраф в размере от 15 тыс. до 200 тыс. руб. По уголовной статье Людмила Иваненко может получить до трех лет лишения свободы.

Ранее надпись «ГУР» дважды наносили на памятник маршалу Жукову в Москве. Задержанные также объясняли свои действия влиянием мошенников.