На заводе «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге произошел пожар

На территории Уральского завода транспортного машиностроения («Уралтрансмаш») в Екатеринбурге случился пожар. В пресс-службе предприятия «Ъ-Урал» сообщили, что загорелись старые склады.

В МЧС сообщение о возгорании по улице Фронтовых Бригад поступило днем сегодня, 18 июля. Прибывшие на территорию завода пожарные установили, что горит кровля отдельно стоящего здания.

Возгорание произошло во время проведения демонтажных работ. «Площадь составила менее 200 кв. м. Никто не пострадал, пожар уже потушен. Завод продолжает работу в штатном режиме»,— сообщили представители завода. Однако, по данным МЧС, пожар охватил 420 кв. м.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что пожар тушили 37 человек личного состава и 14 единиц спецтехники. По данным ведомства, открытое горение ликвидировано, ведется проливка сгоревших конструкций.

«Уралтрансмаш» ранее входил в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех», но затем его передали «Техмашу». Предприятие производит самоходные артиллерийские установки и гусеничные минные заградители, а также изготавливает продукцию гражданского назначения, например трамваи.

Полина Хабарова, Екатеринбург