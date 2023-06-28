«Ростех» передал концерну «Трансмаш» производящие артиллерию предприятия Уралвагонзавода

Госкорпорация «Ростех» утвердила решение о передаче трех активов концерна «Уралвагонзавод» под управление «Техмашу». Речь идет о передаче Завода №9, ЦНИИ «Буревестник» и «Уралтрансмаша». Кроме того, «Техмашу» будут переданы акции Центрального научно-исследовательского института материалов (ЦНИИМ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В апреле "Буревестник" выполнил Гособоронзаказ на поставку минометов Министерству обороны

Фото: Пресс-служба Уралвагонзавод В апреле "Буревестник" выполнил Гособоронзаказ на поставку минометов Министерству обороны

Фото: Пресс-служба Уралвагонзавод

Как сообщили в пресс-службе «Ростеха», консолидация активов по разработке и производству артиллерийских систем в составе одной структуры поможет нарастить выпуск этой важнейшей для обороноспособности страны продукции.

«Цель перегруппировки — создание единой системы по принципу ''пушка – выстрел''. Компетенции по разработке, производству, ремонту, сервисному обслуживанию артиллерийских систем и выпуску боеприпасов для них теперь сконцентрированы в контуре ''Техмаша''. При этом Уралвагонзавод сосредоточится на производстве своей основной продукции — танков»,— отметил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

Напомним, «Уралтрансмаш» (Екатеринбург) производит самоходные артиллерийские установки и гусеничные минные заградители, а также изготавливает продукцию гражданского назначения, например, трамваи. «Завод № 9» (Екатеринбург) — разработчик и производитель ствольных артиллерийских систем в России, ведущий разработчик танковых пушек. ЦНИИ «Буревестник» (Нижний Новгород) — разработчик минометов и артиллерийских систем.

Концерн «Уралвагонзавод» — крупнейший в России разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники, а также грузового подвижного состава. В январе предприятие отправило в адрес Минобороны России партию танков Т-90М «Прорыв». В июне президент России Владимир Путин назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире.

Диана Сунагатуллина

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