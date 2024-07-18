Сийярто: вопрос легитимности президентства Зеленского должны решать украинцы

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает, что к Будапешту вопрос легитимности президентства Владимира Зеленского не относится. По его мнению, этот вопрос должны решать сами украинцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Это решать украинцам. Зеленский — не президент Венгрии. Так что, слава богу, этот вопрос не должен стоять на нашей повестке»,— сказал господин Сийярто «РИА Новости». Он отвечал на вопрос, является ли истекший срок полномочий препятствием для господина Зеленского для переговоров с Россией.

20 мая истек срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента. Выборы не проводятся из-за действующего в стране военного положения. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о нелегитимности продолжения полномочий господина Зеленского.

О перспективах переговоров — в материале «Ъ» «Украинскому урегулированию не хватило Швейцарии».