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Коммерсантъ FM
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Песков пообещал раскрыть клички собак, подаренных Путину лидером КНДР

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков сообщил, что у подаренных Владимиру Путину собак от лидера КНДР Ким Чен Ына есть клички. Он пообещал позднее раскрыть их.

Фото: KCNA / KNS / AFP

Фото: KCNA / KNS / AFP

«Естественно, клички есть. Мы их сообщим»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Владимир Путин находился с рабочим визитом в КНДР 18–19 июня. Ким Чен Ын подарил российскому президенту охотничьих собак северокорейской породы пхунсан, а также бюст господина Путина и его портрет. Российский президент подарил лидеру КНДР автомобиль Aurus.

О поездке Владимира Путина — в публикации «Ъ» «И целого Кима мало».

Леонид Уварчев

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