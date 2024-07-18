Три человека пострадали при атаке дрона под Белгородом

В результате атаки беспилотника ВСУ в селе Отрадное Белгородского района Белгородской области пострадали три человека, в том числе подросток. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Последствия атаки беспилотника под Белгородом, при которой пострадали три человека

Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова

FPV-дрон обстрелял ехавший по селу автомобиль, за рулем которого находилась женщина. В результате взрыва машина врезалась в забор частного домовладения и загорелась. Автомобилистка не пострадала, но были ранены три человека, «находившиеся рядом». Мужчину с осколочными ранениями грудной клетки и ноги бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. Женщине и 17-летнему подростку оказали медпомощь на месте, от госпитализации они отказались.

В результате атаки транспортное средство сгорело, в частном домовладении повреждены забор, навес, фасад и автомобиль.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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