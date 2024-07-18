Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 18 июля

12:35. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

12:17. СКР будет расследовать три обстрела Белгородской и Курской областей 17 июля, при которых совокупно пострадали шесть человек. Следователи планируют установить обстоятельства атак и дать правовую оценку действиям причастных к ним лиц. Об этом сообщили в ведомстве.

11:56. В результате атаки беспилотника ВСУ в селе Отрадное Белгородского района Белгородской области пострадали три человека, в том числе подросток. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

10:37. Анонимные сообщения о минировании получены в нескольких детсадах, библиотеке имени Есенина, школе искусств имени Сурикова, металлургическом колледже, автовокзале и ТЦ «Атмосфера» в Липецке. Также угрозы поступили на адрес администрации Липецкого района. Организовано оперативное реагирование сил и средств. Проводится обследование указанных объектов. Специалисты просят отнестись с пониманием к ситуации, не паниковать и выполнять рекомендации сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в правительстве региона.

9:57. Организаторы шоу «Звезды» на телеканале НТВ передали фонду «Святое Белогорье против детского рака» 8,1 млн руб., собранных в рамках благотворительной акции «Белгород, наши сердца — с вами» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Эти средства уже начали поступать к жильцам дома на улице Щорса, 55а в Белгороде в виде сертификатов на покупку мебели и бытовой техники. Об этом сообщили в правительстве региона.

9:17. Белгородские власти закупили 100 тыс. кв. м бронепленки. Ее раздают социальным объектам Старого Оскола и Губкина — школам, детским садам, учреждениям здравоохранения, культуры, спорта. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице во «Вконтакте».

9:02. Курские строители выполняют капитальный ремонт в Мангушском центре первичной медико-санитарной помощи Мангушского района ДНР. Активно ведется восстановление Портовской школы и детского сада «Золотой ключик» в селе Портовское. Об этом сообщили в правительстве Курской области.

8:31. В больницах Белгородской области и Москвы находится 71 человек, из них восемь пациентов — дети. Шесть человек — в Москве и 65 — в лечебных учреждениях Белгородской области. Все они ранее пострадали при обстрелах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице во «Вконтакте».

8:04. За 17 июля при обстрелах Белгородской области погибли два человека, пострадали пять. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.