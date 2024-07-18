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Коммерсантъ FM
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Квартальная прибыль TSMC выросла на 36% благодаря спросу на чипы для ИИ

Сегодня крупнейший в мире производитель чипов и полупроводников тайваньская компания TSMC сообщила, что по итогам второго квартала ее общая выручка составила $20,8 млрд, что выше прогнозов аналитиков, ожидавших $20,1 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка увеличилась на 40%. Чистая прибыль составила $7,6 млрд, что тоже превысило прогнозы аналитиков, ожидавших $7,3 млрд. Рост чистой прибыли по сравнению с прошлым годом составил 36%.

Компания пояснила, что рост показателей был во многом обеспечен хорошими продажами высокотехнологичных чипов на фоне бурного развития искусственного интеллекта. Наибольший спрос компания зафиксировала на свои 3нм и 5нм чипы. TSMC ожидает, что высокий рост спроса на чипы для ИИ продлится в течение всего текущего года и баланс спроса и предложения на рынке может быть достигнут не ранее 2025–2026 годов.

Евгений Хвостик

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