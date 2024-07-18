Yle: более тысячи россиян ждут получения убежища в Финляндии

С начала 2024 года 714 россиян запросили убежища в Финляндии. Всего с учетом заявок с прошлого года на рассмотрении находится более 1,1 тыс. заявлений от россиян, из них 400 подали женщины. В этом году из Финляндии в Россию выдворили 46 россиян, включая 30 мужчин.

Yle со ссылкой на данные иммиграционной службы сообщила, что с октября 2022-го по конец мая 2023 года финские власти одобрили 232 заявки россиян на предоставление убежища, 95 заявителям было отказано. Еще 363 человека отозвали заявления. Многие из них, по словам собеседника Yle, уехали обратно в Россию или в безвизовые для россиян страны, включая Турцию.

Согласно данным иммиграционной службы стран Балтии и Финляндии за 2024 год, россияне чаще обращаются за убежищем к финским властям (714 заявлений). В Литве с начала года убежища попросили 49 россиян, в Эстонии — 31, в Латвии — 29.

Осенью 2023 года Агентство ЕС по предоставлению убежища приостановило подготовку общих принципов работы с заявками по этому вопросу от россиян. В связи с этим каждой стране ЕС необходимо разрабатывать собственные правила выдачи убежища гражданам России и рассматривать заявления в индивидуальном порядке.

22 июля в Финляндии вступит в силу закон, согласно которому прибывающие из России беженцы обязаны находиться в спеццентрах на границе до рассмотрения их заявления об убежище. В случае отказа они будут депортированы без возможности обжалования. Финские власти допускали, что после принятия закона границу с РФ могут частично открыть. Все КПП на границе закрыты с 30 ноября по решению Финляндии.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Выдворение сделает границу прозрачнее».

Лусине Баласян