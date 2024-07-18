Лазурный автобус протаранил столб и автосалон на Приморском шоссе в Петербурге

Серьезная дорожная авария произошла в ночь на 18 июля в Приморском районе Петербурга. Рейсовый «лазурный» автобус сбил фонарные столбы, протаранил ворота и врезался в автосалон «Тойота Центр Приморский» на одноименном шоссе на севере города.

Как сообщили в компании «Третий парк», которой принадлежит транспортное средство, ДТП произошло в 00:31 в районе дома 119 по Приморскому шоссе. Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал с проезжей части вправо, совершил наезд на несколько опор освещения, ограду автосалона и в конечном итоге — в стеклянную витрину дилерского центра.

Водителя госпитализировали в Александровскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Других пострадавших нет. Все обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный подал в суд на «Мостотрест» и перевозчика, чей автобус упал в Мойку вместе с пассажирами в мае этого года.

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