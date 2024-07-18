Жена Познера опровергла сообщения о его госпитализации

Жена телеведущего Владимира Познера Надежда Соловьева назвала враньем сообщения о госпитализации мужа. Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что 90-летний телеведущий попал в больницу со злокачественной эпителиомой кожи и прошел курс химиотерапии.

«Вранье! Он в полном порядке. В данный момент он на международном семинаре в Стамбуле»,— сказала госпожа Соловьева РБК.

Владимир Познер дважды справлялся с онкологическими заболеваниями. Впервые рак у него обнаружили в 59 лет — злокачественную опухоль в предстательной железе. В 80 лет у телеведущего диагностировали рак прямой кишки. Оба раза господин Познер перенес операции и излечился.

Евгений Белоусов