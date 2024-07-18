Двенадцать петербургских ИТ-компаний вошли в список топ-100 рейтинга TAdviser

Специализированное издание TAdviser опубликовало ежегодный рейтинг из 100 крупнейших ИТ-компаний, работающих в РФ. В список вошли 12 ИТ-компаний, зарегистрированных в Петербурге, а также 36 компаний, которые открыли в городе на Неве свой офис.

Как сообщили в аппарате вице-губернатора Станислава Казарина, в целом представленность Петербурга на ИТ-карте России в 2024 году выросла в сравнении с итогами TAdviser прошлого года — тогда город был представлен в рейтинге восемью компаниями с петербургской регистрацией. За исключением одного участника все они вошли и в обновленную версию топ-100, а большинство улучшили за год свои позиции в нем. Общий объем выручки также вырос в четыре раза, составив 374,3 млрд рублей.

Рейтинг TAdviser подготовлен аналитическим центром издания на основе данных о выручке компаний за 2023 год — суммарно этот показатель превысил 3 трлн рублей с ростом на 15,7% по сравнению с 2022 годом. Возглавляет рейтинг Радиоэлектронный комплекс госкорпорации «Ростех», заработавший в минувшем году 424,8 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге открылся центр разработки IT-компании «Аквариус», которая входит в число крупнейших разработчиков и производителей компьютерной техники и ИТ-решений в России.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте