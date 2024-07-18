В ночь на 18 июля в Пушкинском районе Петербурга сгорело два автомобиля

Сразу два автомобильных пожара произошло в ночь на 18 июля в Пушкинском районе Петербурга.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в 00:39 на пульт дежурного «01» поступила информация о возгорании легкового автомобиля на Школьной улице в городе Пушкине. Его потушили спустя десять минут силами 10 спасателей и двух единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали.

Второй пожар произошел в 00:43 в Шушарах. Машина горела на Ростовской улице, д. 2, корп.3. В легковом авто происходило горение по всей площади. Открытый огонь ликвидировали через 15 минут, никто не пострадал.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в минувший понедельник, 15 июля, в Петербурге сгорели сразу четыре автомобиля.

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