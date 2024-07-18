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Коммерсантъ FM
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Премьер Японии лично извинился перед жертвами принудительной стерилизации

Премьер-министр Японии Фумио Кисида впервые лично принес извинения жертвам закона, предусматривающего стерилизацию людей с психической и физической инвалидностью, с наследственными заболеваниями. Он также объявил о своем намерении рассмотреть новую систему компенсации, которая будет ориентирована на широкий круг жертв, включая тех, кто не обращался с жалобой в суд.

Речь идет о законе о защите евгеники, который действовал в Японии с 1948 по 1996 год. За это время операциям по стерилизации было подвергнуто около 25 тыс. японцев, при этом большая часть — 16,5 тыс. человек — не давали свое согласие на операцию.

«Многие люди перенесли огромную физическую и моральную боль из-за существовавшего закона о защите евгеники. Он нарушает конституцию, и, как лицо, обеспечивающее соблюдение закона, правительство несет чрезвычайно серьезную ответственность за него. От имени правительства я хотел бы извиниться»,— сказал господин Кисида на встрече с жителями Японии, обратившимися в суд с исками о нарушении их прав (цитата по NHK).

3 июля Верховный суд Японии признал неконституционным закон о принудительной стерилизации. Суд потребовал, чтобы власти выплатили достойную компенсацию 11 пострадавшим, хотя срок давности по их искам уже прошел. В день оглашения решения Верховного суда премьер-министр Японии извинился перед пострадавшими от имени правительства и сообщил, что до конца месяца намерен встретиться с каждым из них и принести личные извинения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Жертвы евгеники получат компенсации».

Милена Костерева

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