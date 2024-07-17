Молодой человек утонул в реке Луга в Ленобласти
Спасатели достали тело молодого человека из реки Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы региона.
На вызов об утоплении мужчины отправились спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Тело молодого человека достали из воды и передали полиции. Обстоятельства смерти мужчины не уточняются.
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