Молодой человек утонул в реке Луга в Ленобласти

Спасатели достали тело молодого человека из реки Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы региона.

На вызов об утоплении мужчины отправились спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Тело молодого человека достали из воды и передали полиции. Обстоятельства смерти мужчины не уточняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на петербургских водоемах с начала купального сезона погибли 11 человек.

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