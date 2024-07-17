Пентагон заявил о ненадлежащей проверке контрактов для Украины на $20 млн

Американские военнослужащие, отвечающие за контракты на военные поставки Украине, не проверили должным образом счета-фактуры подрядчиков на общую сумму $20 млн, следует из отчета генерального инспектора Пентагона. Также армейский персонал допустил «неправомерные платежи» по счетам за работу в размере $30 тыс.

Как следует из отчета, речь идет о работе с контрактами с февраля по июль 2023 года. «В результате у армии нет уверенности в том, что $20 млн, выплаченных подрядчику по состоянию на июль 2023 года, привели к соответствующему контракту обслуживанию и трудовым услугам, закупкам оборудования или поездкам»,— говорится в отчете.

Ошибок можно было избежать при проверке счетов перед проведением оплаты. Генеральный инспектор Пентагона рекомендовал принять необходимые меры для исправления ситуации, вести строгий контроль за документами и контрактами с подрядчиками в соответствии с требованиями и устоявшейся практикой.

В марте Пентагон, Госдеп и Агентство США по международному развитию объявили о запуске сайта Ukraine Oversight с информацией о контроле над поставками оружия и оборудования, которые выделяются Украине. На сайте сообщается о работе межведомственной группы, которая следит, чтобы поставляемое ВСУ оружие использовалось по назначению, а информация о случаях растрат и мошенничества была проверена. Решение было принято на фоне критики республиканцами «нецелесообразной» отправки миллиардной помощи Украине без должного контроля за ее применением.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян