Бастрыкин запросил доклад по делу о столкновении машины и «Ласточки» в Ленобласти

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по уголовное делу, возбужденному после столкновения иномарки и поезда «Ласточка» в Гатчинском районе Ленинградской области.

В пресс-службе ведомства сообщили, что господин Бастрыкин затребовал отчет у руководителя Западного МСУТ СК России Павла Выменца. На месте происшествия работает следователь регионального управления.

Два транспортных средства 17 июля столкнулись на железнодорожном переезде у станции «Дивенская» в 14:40. Для предотвращения трагедии водитель поезда применил экстренное торможение, его действия не помогли избежать аварии. Ее жертвами стали четыре человека, включая двух детей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что столкновение автомобиля и поезда привело к остановке движения поездов.

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