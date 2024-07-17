Эксперты заявили о росте энергопотребления на Украине на 25% из-за жары

На Украине введены повсеместные отключения электроэнергии из-за жары до +40°C, пишет The New York Times (NYT). Большинство зданий в Киеве остаются без света не меньше десяти часов в сутки, при этом длительный период отключений приходится на дневное время. По оценке киевского Центра энергетических исследований, энергопотребление возросло на 25%.

Жара нагружает и без того ослабленную сеть: люди включают кондиционеры, предприятия пищевой промышленности потребляют больше электроэнергии для охлаждения продуктов. «Укрэнерго» в понедельник, 15 июля, сообщило, что потребление значительно превышает генерирующие мощности.

Как пишет NYT, рев генераторов, установленных возле кафе и ресторанов, стал «саундтреком украинской столицы» с начала жары на прошлой неделе. Киевляне днем стекаются к берегам Днепра, чтобы охладиться, и выгуливают собак по ночам.

Глава киевского Центра энергетических исследований Александр Харченко считает, что отключения в декабре и январе будут происходить примерно с такой же частотой и продолжительностью. Другие эксперты опасаются, что ситуация может оказаться еще хуже. По оценке господина Харченко, для удовлетворения пикового летнего спроса необходимо около 12 гигаватт (ГВт).

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что генерирующие мощности сократились до 9 ГВт. По его словам, разрушены почти все теплоэлектростанции и треть гидроэлектростанций.

Что происходит на 875-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».