«Яндекс. Драйв» сменил гендиректора

Гендиректором каршеринговой компании «Яндекс. Драйв» назначен Кирилл Лунёв. С марта 2023 года должность занимал Сергей Ковалев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Лунёв

Фото: Яндекс Кирилл Лунёв

Фото: Яндекс

Изменения внесены 16 июля в ЕГРЮЛ ООО «Яндекс. Каршеринг» (юрлицо бренда). Пресс-служба компании подтвердила «Интерфаксу» смену гендиректора. Причина не уточняется.

«Яндекс. Драйв» отметил, что господин Лунёв работает в «Яндексе» десять лет, из них пять — в каршеринговой компании. Он руководил группой эффективности и машинного обучения, а позднее — службой аналитики. В сообщении не уточняется, покинул ли Сергей Ковалев компанию.

Леонид Уварчев