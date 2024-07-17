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Коммерсантъ FM
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«Яндекс. Драйв» сменил гендиректора

Гендиректором каршеринговой компании «Яндекс. Драйв» назначен Кирилл Лунёв. С марта 2023 года должность занимал Сергей Ковалев.

Кирилл Лунёв

Кирилл Лунёв

Фото: Яндекс

Кирилл Лунёв

Фото: Яндекс

Изменения внесены 16 июля в ЕГРЮЛ ООО «Яндекс. Каршеринг» (юрлицо бренда). Пресс-служба компании подтвердила «Интерфаксу» смену гендиректора. Причина не уточняется.

«Яндекс. Драйв» отметил, что господин Лунёв работает в «Яндексе» десять лет, из них пять — в каршеринговой компании. Он руководил группой эффективности и машинного обучения, а позднее — службой аналитики. В сообщении не уточняется, покинул ли Сергей Ковалев компанию.

Леонид Уварчев

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