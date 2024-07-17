«Яндекс. Драйв» сменил гендиректора
Гендиректором каршеринговой компании «Яндекс. Драйв» назначен Кирилл Лунёв. С марта 2023 года должность занимал Сергей Ковалев.
Кирилл Лунёв
Фото: Яндекс
Изменения внесены 16 июля в ЕГРЮЛ ООО «Яндекс. Каршеринг» (юрлицо бренда). Пресс-служба компании подтвердила «Интерфаксу» смену гендиректора. Причина не уточняется.
«Яндекс. Драйв» отметил, что господин Лунёв работает в «Яндексе» десять лет, из них пять — в каршеринговой компании. Он руководил группой эффективности и машинного обучения, а позднее — службой аналитики. В сообщении не уточняется, покинул ли Сергей Ковалев компанию.