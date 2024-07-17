При столкновении «Ласточки» с легковушкой в Ленобласти погибли четверо

Машина марки Renault столкнулась с поездом «Ласточка» в Гатчинском районе Ленинградской области. В результате аварии погибли четыре человека, среди них двое детей, сообщило Западное МСУТ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр с места ДТП

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Кадр с места ДТП

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

На железнодорожном переезде станции «Дивенская» столкнулись транспортные средства. Как отметили в ведомстве, водитель «Ласточки» применил экстренно торможение по недопущению аварии, однако избежать ее не удалось.

«По предварительной информации, в машине находилось 4 человека, которые от полученных травм скончались на месте происшествия»,— говорится в сообщении межрегионального следственного управления на транспорте. В полиции уточнили, что среди погибших двое детей.

По факту столкновения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ. На месте работают представители правоохранительных органов.

Татьяна Титаева, Санкт-Петербург