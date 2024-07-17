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Коммерсантъ FM
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«Новые люди» предложили запретить насильникам и убийцам менять имена

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Георгий Арапов («Новые люди») внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ограничениях для осужденных по ряду преступлений. Документ предполагает запрет на смену фамилии, имени и отчества.

О внесении законопроекта фракция «Новых людей» сообщила ТАСС. Изменения вносятся в закон «Об актах гражданского состояния». Он распространяется на осужденных за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, побои, истязание, похищение человека, торговлю людьми, изнасилование, теракт и по ряду других статей Уголовного кодекса.

Как считают депутаты от фракции «Новые люди», совершившие опасные преступления сейчас имеют право менять свои имена и таким образом «фактически скрывать от остальных граждан факт совершения указанных преступлений». «При этом практика смены ФИО у преступников распространена в России»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту. Депутаты считают, что запрет позволит людям, которые контактируют с осужденными, «принимать меры предосторожности».

Леонид Уварчев

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