Минобороны предложило ввести справку об участии в военной операции

Минобороны РФ разработало проект постановления о справке, которая подтверждает участие россиян в военной операции в Донецкой, Луганской Народных Республиках, Запорожской, Херсонской областях и на Украине. Как считает ведомство, решение «позволит значительно ускорить» процесс предоставления мер поддержки участникам СВО и членам их семей.

«Проектом постановления предлагается нормативно закрепить подтверждение соответствующей справкой факта участия граждан в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области»,— говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Отмечается, что меры поддержки сейчас установлены как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях. Справку, как предполагается, можно будет получить через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Документ будет выдаваться участникам СВО и членам их семей органами исполнительной власти, которые направляли тех на операцию.

Что происходит на 875-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Леонид Уварчев