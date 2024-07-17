Инфляция в Воронежской области в июне составила 8,31%

Инфляция в Воронежской области составила 8,31% в июне 2024 года по сравнению с июнем 2023-го. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

По данным Воронежстата, индекс потребительских цен в Воронежской области в июне составил 0,56% по отношению к предыдущему месяцу и 3,03% — к началу 2024 года.

Цены на продовольственные товары в течение июня выросли на 0,5%, а за шесть месяцев года — на 2,4%. Стоимость непродовольственных товаров за месяц увеличилась на 1,5%, с начала года — на 2,3%.

Платные услуги в июне выросли в цене на 2,1%, с начала года — на 4,8%.

Напомним, что в мае годовая инфляция в Воронежской области составила 7,88%.

Денис Пискунов

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