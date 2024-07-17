Рейд по пожарной безопасности провели в Сочи

В селе Марьино Лазаревского района Сочи сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы совместно с представителями районной администрации провели рейд по пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Основной целью мероприятия стало напоминание собственникам земельных участков о правилах обращения с огнем. Особое внимание уделили запрету на сжигание мусора и соблюдению правил при использовании открытого огня и приготовлении пищи на мангале. За нарушение противопожарного режима предусмотрены штрафы.

С 1 мая по 1 ноября в Сочи и Сириусе действует особый противопожарный режим. Для контроля соблюдения противопожарных мер в городе работают 104 мониторинговые группы. Дополнительно за потенциальными очагами возгорания следит система космического мониторинга «Термические точки», которая незамедлительно передает сигналы в ЕДДС в случае возникновения нештатных ситуаций.

Мария Удовик

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