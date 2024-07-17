Управляющий «АЭС Инвест» не смог оспорить продажу сетей в Челябинской области

Арбитражный суд Уральского округа отказал управляющему ООО «АЭС Инвест» Татьяне Соколовской в удовлетворении кассационной жалобы об оспаривании результатов торгов по продаже крупнейшего частного электросетевого комплекса, расположенного на территории Челябинской области. Она пыталась отменить сделку на сумму 1,28 млрд рублей по передаче имущества компании-банкрота ПАО «Россети Урал». Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

«Оставить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — сказано в решении суда.

Напомним, в октябре 2023 года по итогам торгов по продаже электросетевого комплекса «АЭС Инвест» победителем признано ПАО «Россети Урал». Компания заплатила за актив, который включает шесть электроподстанций, 1466 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, воздушные и кабельные линии электропередачи общей протяженностью более 4,12 тысячи км, 1,28 млрд рублей. Комплекс расположен на территории 27 муниципальных образований Челябинской области (порядка 70 населенных пунктов).

«Новым конкурсным управляющим ООО „АЭС Инвест“ на этапе завершения всех мероприятий конкурсного производства выбрана тактика по разрушению результатов работы, достигнутых предыдущим арбитражным управляющим в рамках процедуры банкротства данного должника, в виде реального поступления в конкурсную массу денежных средств, необходимых для погашения требований всех кредиторов, и избран подход по пересмотру установленных cудами различных инстанций требований кредиторов», — прокомментировали в пресс-службе ПАО «Россети Урал» ход судебных разбирательств.

«Россети Урал» занимаются распределением электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края, это дочерняя компания ПАО «Россети». В зоне ответственности компании более 130 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, свыше 30 тыс. подстанций с общей установленной мощностью 29 тыс. МВА. Общая площадь территории деятельности — 442,9 тыс. кв. км.

Карина Кальярова