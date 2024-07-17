«Авито» запускает на своей платформе аналог тендерной площадки для закупщиков

Интернет-площадка для размещения объявлений «Авито» создала на своем ресурсе новый сервис для закупщиков в микро-, малых и средних организациях. С его помощью заказчик сможет сравнить цены и свойства товаров, а также сэкономить время на их поиск, сообщили «Ъ-СПб» в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Аналог тендерной площадки получил название «Запрос коммерческих предложений» — он доступен в разделе «Оборудование для бизнеса». В несколько кликов пользователи получат возможность создать запрос на коммерческое предложение и получить ответ от потенциальных поставщиков в удобном формате таблицы, не собирая предложения вручную, рассказали разработчики. Вся необходимая информация о цене, вариантах доставки товара и других важных аспектах сделки будет собрана в одном месте.

При этом запрос будет проводиться по подходящим заказчику поставщикам с высокой репутацией. На стартовом этапе сервис станет доступен для всех пользователей бесплатно, пообещали в компании. В перспективе он будет представлять собой уникальный кросс-вертикальный опыт, объединяющий предложения не только из «Авито Товаров», но и «Авито Услуг».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что платформа «Авито» предоставила продавцам возможность оставлять отзывы на покупателей в категории «Товары». До этого отзывы на сервисе в этой категории могли оставлять только покупатели.

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