В пяти регионах Черноземья ввели оранжевый уровень опасности из-за жары до +37°C

Из-за прогнозируемой жары до +37°C в пяти регионах Черноземья, за исключением Орловской области, ввели оранжевый уровень погодной опасности. Также во всех регионах действует желтый уровень опасности. Это следует из информации на сайте Гидрометцентра России.

В Белгородской области оранжевый уровень погодной опасности объявлен из-за жары в +32–37°C, которая ожидается «до 21:00 18 июля», и пятого класса пожарной опасности из пяти возможных («до 9:00 19 июля»). Также в регионе прогнозируются грозы и ветер скоростью 15–17 м/с «до 9:00 19 июля» и град с 9:00 до 21:00 18 июля. Из-за этого введен желтый уровень опасности.

В Воронежской области оранжевый уровень погодной опасности предупреждает о жаре в +35–37°C «до 18:00 18 июля» и пятом классе пожарной опасности «до 6:00 19 июля».

В Курской области оранжевый уровень опасности введен только из-за жары в +35–36°C, которая прогнозируется «до 21:00 18 июля». Также в регионе прогнозируются ливни, грозы, ветер до 17 м/с и четвертый класс пожарной опасности «до 9:00 19 июля». С 9:00 до 21:00 18 июля в области возможен град. Из-за этих явлений введен желтый уровень погодной опасности.

В Липецкой области действует только оранжевый уровень погодной опасности — из-за жары в +35–36°C «до 18:00 18 июля» и пятого класса пожарной опасности «до 6:00 19 июля».

В Орловской области желтый уровень погодной опасности предупреждает о граде с 9:00 до 21:00 18 июля, ветре до 17 м/с и ливнях с 9:00 18 июля до 9:00 19 июля, а также грозах «до 9:00 19 июля».

В Тамбовской области оранжевый уровень погодной опасности введен из-за жары до +35°C «до 18:00 18 июля» и пятого класса пожарной опасности «до 6:00 19 июля». Кроме того, с 6:00 до 18:00 18 июля в регионе возможны грозы, из-за чего объявлен желтый уровень опасности.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб; последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

Алина Морозова

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