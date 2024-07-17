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Коммерсантъ FM
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Бывший член МОК Паунд: США могут лишить права проведения Олимпиады

Принятый в 2020 году в США «Акт Родченкова» не соответствует антидопинговому кодексу и грозит Вашингтону лишением права проводить у себя Олимпийские игры, считает экс-член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд. По его словам, применение акта может привести к тому, что Антидопинговое агентство США (USADA) лишат статуса соответствия. Олимпийские игры в США должны пройти в 2028 и 2034 годах.

Дик Паунд в 2007 году

Дик Паунд в 2007 году

Фото: Andres Leighton / AP

Дик Паунд в 2007 году

Фото: Andres Leighton / AP

«Это законодательство не соответствует антидопинговому кодексу. Я предполагаю, что одним из шагов, которые WADA (Всемирное антидопинговое агентство.— "Ъ") собирается предпринять на данном этапе, будет передача этого конкретного вопроса в комитет по проверке соответствия»,— сказал господин Паунд агентству Reuters.

Агентство отмечает, что с учетом уже подписанных контрактов и наличия предварительных планов лишение Лос-Анджелеса права проведения Олимпиады 2028 года маловероятно. Однако статус Солт-Лейк-Сити как места проведения зимней Олимпиады 2034 года, считает господин Паунд, остается под вопросом. По его словам, МОК может отсрочить утверждение статуса.

«Акт Родченкова» был принят в 2020 году тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Акт предоставил американским властям широчайшие полномочия для преследование лиц, причастных к распространению допинга. Нарушителям, согласно закону, грозит до десяти лет тюрьмы либо штраф в размере $250 тыс. (для физлиц) или $1 млн (для юрлиц). Закон носит имя Григория Родченкова, экс-директора Московской антидопинговой лаборатории, который сейчас проживает в США. Он был основным информатором WADA по делу о допинге в российском спорте.

Противостояние WADA и USADA обострилось после того, как независимое расследование, проведенное по поручению WADA, не выявило нарушений в громкой истории, когда в допинге были обвинены 23 китайских пловца, которых WADA, несмотря на призывы американской стороны, отказалось подвергать наказанию.

Подробнее об этом — в материале «Решили, как им WADA».

Евгений Белоусов

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