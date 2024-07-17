Путин призвал перейти к широкому использованию цифрового рубля

Платформа цифрового рубля в рамках тестирования продемонстрировала свою работоспособность, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, теперь необходимо перейти к «полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, хозяйственную деятельность и финансовую сферу».

Президент напомнил, что пилотный запуск платформы состоялся в августе 2023 года. «В проекте принимают участие 12 банков, 600 физических лиц и 22 торгово-сервисных предприятия из 11 городов. По состоянию на первое июля в этой системе уже совершено более 27 тыс. переводов и свыше семи тыс. оплат товаров и услуг»,— рассказал российский президент в ходе совещания по экономическим вопросам (цитата по сайту Кремля).

По словам президента, цифровые валюты — это динамичное и перспективное направление современной экономики, востребованность которого растет с каждым днем. Глава государства отметил, что подобные технологии трансформируют традиционные схемы в торговле, банковской сфере и в международных расчетах.

В начале июля первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова рассказала, что регулятор с 1 сентября включит в пилотный проект цифрового рубля новых участников. Кроме того, по ее словам, ЦБ также прорабатывает тестирование расчетов с использованием цифрового рубля с некоторыми странами.

Закон о цифровом рубле был принят в июле 2023 года. Согласно ему, цифровой рубль — это третья форма национальной валюты, наряду с наличными и безналичными рублями. От цифрового финансового актива цифровой рубль отличается тем, что он является средством платежа, а не накопления и инвестирования. В декабре 2023 года ЦБ заявлял, что его полноценное внедрение начнется не раньше 2025 года.

О ходе пилота по продвижению цифрового рубля — в материале «Ъ» «Деньги в цифре».

Ольга Семеновых