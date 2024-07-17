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Прокуратура организовала проверку из-за забастовки водителей в Челябинске

Прокуратура организовала проверку информации о забастовке водителей автобусов в Челябинске, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. По данным СМИ, 17 июля более десяти сотрудников, работающих на маршруте 22а не вышли на работу из-за задержек по зарплате.

В июне «Кумир-автолайн-2» перестал обслуживать популярный в Челябинске маршрут № 22. Тогда в компании заявили о нехватке финансирования. По схожей трассировке власти города запустили маршрут №22а по регулируемому тарифу.

ООО «Кумир-автолайн-2» работает в Челябинске в течение 17 лет. Оно принадлежит отцу и сыну Александру и Илье Кушнерукам. В 2023 году выручка предприятия составила 19,8 млн рублей, чистая прибыль была 10 тыс. рублей.

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