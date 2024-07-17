На тренирующихся на Алтае биатлонистов сборной России пожаловались в ГАИ

На биатлонистов сборной России, которые проводят тренировочный сбор на Семинском перевале в Республике Алтай, поступила жалоба в Госавтоинспекцию.

«Кто-то из водителей, которому мы, вероятно, помешали на дороге, обратился в ГАИ. Хотя мы никому не мешали. Подъехал сотрудник, попросил написать объяснительную. Видимо, люди меняются. Какой-нибудь новый нефтяник, который заставил ГАИ отреагировать. Может, неадекватный водитель просто»,— сказал в интервью «Матч ТВ» тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский, отметив, что никаких штрафов не последовало. Оперативно получить комментарий республиканского МВД не удалось.

По информации сайта Союза биатлонистов России, с 10 по 27 июля на Семинском перевале проводит тренировочный сбор основная группа мужской сборной, с 24 июля по 12 августа там будет вести подготовку резервная группа мужской сборной.

Учебно-тренировочный центр «Семинский перевал» создан в 1986 году и находится в зоне среднегорья (1800 м над уровнем моря) в кедровом лесу. В разные годы здесь проходили подготовку олимпийские сборные Советского Союза и России по биатлону и лыжным гонкам. Центр расположен в 150 км от столицы республики — Горно-Алтайска.

Как проходили международные соревнования по биатлону без россиян — в материале «Виды без России».

Константин Воронов, Новосибирск