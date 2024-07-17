Первую очередь парка электробусов на Ржевке планируют запустить в сентябре
В сентябре этого года в Красногвардейском районе Петербурга будет запущена первая очередь парка электробусов в производственной зоне «Ржевка». Об этом со ссылкой на генерального директора СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Андрея Лызина сообщают «Ведомости Северо-Запад».
Работы по возведению объекта ведутся в четыре этапа. Полностью строительство парка планируют завершить в 2025 году.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что к вводу первой очереди уже законтрактованы 26 электробусов. Общий объем инвестиции в строительство этой площадки составят 11,4 млрд рублей.