Первую очередь парка электробусов на Ржевке планируют запустить в сентябре

В сентябре этого года в Красногвардейском районе Петербурга будет запущена первая очередь парка электробусов в производственной зоне «Ржевка». Об этом со ссылкой на генерального директора СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Андрея Лызина сообщают «Ведомости Северо-Запад».

Работы по возведению объекта ведутся в четыре этапа. Полностью строительство парка планируют завершить в 2025 году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что к вводу первой очереди уже законтрактованы 26 электробусов. Общий объем инвестиции в строительство этой площадки составят 11,4 млрд рублей.

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