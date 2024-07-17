Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями

Представитель МИД Китая Линь Цзянь сообщил, что Пекин приостановил консультации с Вашингтоном по контролю над вооружениями. Причиной, как уточнил дипломат, стала продажа американского оружия Тайваню.

«Американская сторона, игнорируя решительные протесты и неоднократные представления со стороны Китая, продолжила продавать оружие Тайваню, предпринимая ряд действий, серьезно нарушающих коренные интересы Китая и разрушающих двустороннее политическое взаимодоверие»,— сказал Линь Цзянь на брифинге (перевод по ТАСС).

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что Пекин считает Вашингтон ответственным за сложившуюся ситуацию. По его словам, Китай готов поддерживать взаимодействие с США, но при уважения коренных интересов Пекина.

12 июля власти Китая ввели санкции в отношении шести американских военно-промышленных компаний и их глав. Решение также обосновали заявлениям официальных лиц США о планах продажи вооружений Китаю.

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