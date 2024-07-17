Магнитогорский гарнизонный суд закрыл уголовное дело о драке рядовых из-за шапки

Гарнизонный суд в Магнитогорске прекратил уголовное дело о нарушении устава (ч. 1 ст. 335 УК РФ), которое возбудили из-за конфликта призывников в военной части в Чебаркуле. Рядовые подрались из-за форменной шапки. В итоге зачинщик принес извинения оппоненту перед строем сослуживцев, стороны примирились, сообщает пресс-служба суда.

Конфликт произошел в феврале между призывниками из Башкирии. Рядовой на время встречи с родственниками одолжил у сослуживца форменную шапку, она казалась ему более привлекательной, чем его собственная. В этот же день во время уборки снега на плацу хозяин потребовал вернуть шапку. Собеседнику не понравился тон говорившего, в связи с чем он пригрозил вовсе не отдавать ее. В итоге завязалась драка. Владелец шапки ударил оппонента по лицу штыковой лопатой, которой долбил наледь.

Судебно-медицинская экспертиза выявила у пострадавшего ушиб верхней губы, переломы зубов.

Военный суд признал нападавшего виновным в неуставных отношениях. Шапка была возвращена владельцу, моральный, материальный и физический вред потерпевшему возмещен денежной компенсацией. Подсудимый публично принес извинения перед строем военнослужащих, а уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.

Василий Агафонов