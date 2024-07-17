FT: ЕС и Британия могут провести первый в истории двусторонний саммит

Великобритания и Европейский союз планируют провести первый после «Брексита» двусторонний саммит, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник. Новый британский премьер-министр Кир Стармер планирует «перезагрузить» отношения с Брюсселем после выхода Великобритании из ЕС.

ЕС не проводил официальные саммиты с Великобританией с 2020 года — в том же году страна вышла из объединения. Вместо этого страны работают в формате технических комитетов, созданных в рамках двустороннего торгового соглашения. Четвертый саммит Европейского политического сообщества, в котором должны принять участие 45 глав государств и правительств, а также представители НАТО, ОБСЕ и Совета Европы, пройдет завтра, 18 июля. Однодневная встреча представителей европейских стран даст господину Стармеру возможность встретиться сразу с целой группой западных лидеров и провести неофициальные обсуждения по ряду вопросов, отмечает FT.

Британский премьер-министр планирует заключить пакт о безопасности между Великобританией и ЕС, а также обсудить вопросы международной торговли сельскохозяйственными товарами. В частности, председатель Европейского совета Шарль Мишель обсудит с Киром Стармером в кулуарах встречи варианты сотрудничества. По словам собеседника издания, в аппарате господина Мишеля обсуждают сценарии встречи, однако план взаимодействия еще разрабатывается.

Кир Стармер стал премьер-министром от Лейбористской партии после победы на досрочных выборах, которые прошли 4 июля. Лейбористы получили 412 мест (больше на 211 мандатов), до этого они 14 лет находились в оппозиции. Консервативная партия получила 121 место в парламенте, потеряв 250. Это седьмой в истории страны премьер от лейбористов. Господин Стармер, заняв пост премьер-министра, сразу же дал понять, что планирует возобновить отношения с Брюсселем.

Подробнее о новом британском премьере — в материале «Ъ» «Капитан Навалившаяся Скукотища».