На вторую очередь мемориала «Курская битва» могут выделить более 306 млн рублей

На строительство второй очереди мемориального комплекса «Курская битва» в Поныровском районе Курской области могут направить свыше 306 млн руб. из бюджета Союзного государства (надгосударственное образование России и Белоруссии). Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Сейчас завершаются подготовительные работы для строительства второй очереди мемориала. Проект по созданию монумента согласовал председатель правительства России Михаил Мишустин. Ранее документ одобрили правительство РФ и совет министров Республики Беларусь.

В 2022 году по поручению президента России было проведено открытое электронное голосование для отбора концепции нового мемориала к 80-летию победы в Курской битве. В рамках международного конкурса из 17 проектов выбрали два: первый — выпускников Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, второй — студии военных художников имени М.Б. Грекова. Первый уже реализован, второй, со скульптурой Евгения Вучетича, войдет в следующую очередь мемориального комплекса.

К 80-летию победы на Курской дуге в 2023 году построили и открыли центральную архитектурную композицию-скульптуру советского воина, который напряжением всех своих сил не дает сомкнуться двум надвигающимся стенам с изображениями немецкой техники. В торжественном открытии лично принял участие президент России Владимир Путин.

По данным сайта госзакупок, общая стоимость всех этапов работ по возведению мемориала «Курская битва» составляет 2,66 млрд руб. Генеральным подрядчиком является московское ООО «Управление капитального строительства» Олега Щелкунова. Исполнение контракта должно быть завершено до конца 2027 года.

Денис Пискунов

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