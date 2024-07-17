Белгородские власти не смогли продать 37,11% компании «Мясные фермы — Искра»

Аукцион по продаже 31,11% долей белгородского ООО «Мясные фермы — Искра» признан несостоявшимся. Такое решение принято в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. Это следует из документации тендера. Начальная цена лота составляла 631 млн руб.

Доли компании пытались продать впервые. Основанием для процедуры стало решение облправительства о приватизации имущества региона.

По данным Rusprofile, ООО «Мясные фермы — Искра» было зарегистрировано в Корочанском районе Белгородской области в декабре 2011 года. Основной вид деятельности — смешанное сельское хозяйство. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 51% компании принадлежит ее генеральному директору Михаилу Сергееву, оставшиеся 49% — правительству Белгородской области (37,11% напрямую и 11,89% через АО «Белгородская ипотечная корпорация»). По итогам 2023 года общество получило выручку в 875 млн руб. и чистую прибыль в 241 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 460 млн и 94 млн руб. соответственно.

Согласно документам торгов, общая площадь используемых компанией зданий и помещений составляет 10,9 тыс. кв. м. Общая площадь принадлежащих ей и (или) используемых земельных участков — 13,3 га. В 2023 году общество выпустило 31,1 т продукции, реализовало — 27,9 т.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте