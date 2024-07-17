Госдеп США: никто на Западе не угрожает России

Руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер назвал ошибочной формулировкой недавние слова главы МИД России Сергея Лаврова об исходящих от Запада угрозах России. По словам господина Миллера, европейские государства не угрожали России и не стремились к захвату ее территорий.

«Проблема с формулировкой министра иностранных дел заключается в том, что никто в Европе не угрожает России. Нет никакой военной угрозы, и никто не угрожал отнять у России территорию, ее земли»,— сказал он на заседании Совета Безопасности ООН (цитата по ТАСС).

Накануне, 16 июля, господин Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке заявил о необходимости устранить «первопричины кризиса в Европе». «Урегулирование должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз Российской Федерации, исходящих с западного, евроатлантического направления»,— сказал тогда министр (цитата по ТАСС).

Мэттью Миллер заявил, что Россия воспринимает как угрозы «демократию, функционирующую на ее границах». Поэтому США не согласны с позицией России и намерены продолжать поддерживать правительство Украины и сотрудничать с ним, заключил представитель Госдепа.

Сергей Лавров также напомнил об условиях прекращения боевых действий на Украине, которые озвучил в июне президент РФ Владимир Путин. Тогда среди требований российский президент назвал вывод украинских войск из ЛНР и ДНР, а также из Херсонской и Запорожской областей. Владимир Путин уточнил, что это должно произойти в административных границах всех регионов. Озвученные им условия раскритиковали советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее Сергей Лавров говорил в ходе заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, что основы международного порядка сегодня проходят едва ли не самое серьезное испытание на прочность в современной истории, и причина этого — «гегемонистская политика» США, которые «уже давно объявили о собственной исключительности».

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Евгений Белоусов