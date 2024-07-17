Спортсмены Сочи завоевали медали на всероссийских соревнованиях в спорте глухих

Сочинские атлеты выступили на соревнованиях по легкой атлетике в Саранске. Кубанские спортсмены завоевали шесть медалей, включая «золото», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В завершившихся в Саранске соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены со всей страны, а также сборная Республики Беларусь. Кубань представляли атлеты из Краснодара, Сочи и Тихорецка. Кубанские спортсмены завоевали одно «золото», три «серебра» и две «бронзы».

Оксана Удодова из Тихорецка завоевала золотую медаль в прыжках в длину и серебро в беге на 100 м. Роман Лесюнин стал серебряным призером в прыжках в длину и бронзовым — в тройном прыжке. Марина Зубова заняла второе место в метании молота, а Алан Тыщенко — третье место в беге на 110 м с барьерами.

Заместитель губернатора Александр Власов отметил, что адаптивными видами спорта в регионе занимаются более 100 тыс. человек. Кубанские спортсмены ежегодно завоевывают множество медалей на соревнованиях различных уровней.

Мария Удовик

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