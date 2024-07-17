В Сочи направили 77 исков о лишении водительских прав лиц с зависимостями

В Сочи прокуратура подала 77 исков о прекращении действия водительских прав у лиц, страдающих зависимостями. Эту меру предприняли в рамках совместной работы прокуратуры города и районов для предотвращения угрозы на дорогах, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В ходе проверки удалось выяснить, что водители с алкоголизмом, наркоманией и психическими расстройствами продолжают управлять транспортными средствами, что представляет реальную угрозу для всех участников дорожного движения. В связи с этим надзорный орган направил 77 административных исков в суды общей юрисдикции с требованием аннулировать водительские права таких граждан.

Сейчас суды уже рассмотрели и удовлетворили 29 из поданных исков. Работа по контролю за выполнением этих решений продолжается.

Мария Удовик

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram