Липецкий губернатор представил трех кандидатов в сенаторы от региона

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подал в областную избирательную комиссию сведения о трех кандидатах на пост сенатора от региона. Об этом сообщили в облизбиркоме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Артамонов (слева), его вице-губернатор Евгения Уваркина (по центру) и председатель Сбербанка Герман Греф

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Игорь Артамонов (слева), его вице-губернатор Евгения Уваркина (по центру) и председатель Сбербанка Герман Греф

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На место в Совете федерации от Липецкой области претендуют вице-губернатор, отвечающий за исполнение нацпроектов, бывший мэр Липецка Евгения Уваркина, курирующий агропромышленный комплекс вице-губернатор Игорь Кремнев, а также начальник управления госслужбы и кадровой работы в облправительстве, директор липецкого филиала РАНХиГС Елена Гончарова.

После перехода госпожи Уваркиной на пост вице-губернатора, собеседники «Ъ», знакомые с ситуацией, предположили, что после губернаторских выборов в этом году она может стать представителем Игоря Артамонова в Совете федерации. В таком случае госпожа Уваркина сменит на посту сенатора врача Оксану Хлякину, которая заняла его в 2021 году после неудачной попытки господина Артамонова делегировать в верхнюю палату Дмитрия Аверова.

Подробнее об уходе Евгении Уваркиной из мэрии Липецка — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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