Bloomberg: Россия и Украина сегодня обменяются пленными при посредничестве ОАЭ

Россия и Украина сегодня, 17 июля, планируют провести обмен пленными по формуле «90 на 90», сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. По его словам, обмен состоится при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Это будет уже шестой обмен за этот год, в организации которого помогли ОАЭ.

31 мая в Россию из украинского плена вернулись 75 военнослужащих. Посредником также выступали ОАЭ. В том же месяце уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова передала украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу список из 500 военнослужащих, готовых к обмену.

В начале июня Владимир Путин говорил, что в украинском плену находится 1348 россиян, в российском плену — 6465 украинских военных.

О военном конфликте на Украине — в материале «Ъ» «Украинскому урегулированию не хватило Швейцарии».

Лаура Кеффер