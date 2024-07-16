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Коммерсантъ FM
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Лавров: США заблуждаются, что не пострадают от новой мировой войны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон не понимает, что может пострадать от новой глобальной войны. США уверены, что боевые действия развернутся на европейском континенте, а это является заблуждением, сказал министр.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что эскалация отношений между Вашингтоном и Москвой невыгодна США, поскольку развертывание вооружений может иметь губительные последствия для европейского континента. «В Вашингтоне убеждены, что от новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники. Если на таком анализе строится стратегия администрации Байдена, то это крайне опасное заблуждение, а европейцы должны осознать, какая самоубийственная роль им уготовлена»,— заявил Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.

По словам господина Лаврова, от неоколониальных практик стран Запада страдают страны Глобального Юга в Азии, Африке и Латинской Америке. Сергей Лавров назвал санкции, которые выступают инструментом влияния, одной из основных проблем в достижении мира.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Фотогалерея

Основные события СВО за июль 2024 года

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Несколько ключевых объектов электроэнергетики в Запорожской области оказались повреждены при обстреле ВСУ, это привело к перебоям со светом в шести районах региона, сообщили местные власти. В Токмакском муниципальном округе критическая ситуация, там обесточены 65 населенных пунктов, рассказали в Минэнерго Запорожской области РФ 17 июля

Несколько ключевых объектов электроэнергетики в Запорожской области оказались повреждены при обстреле ВСУ, это привело к перебоям со светом в шести районах региона, сообщили местные власти. В Токмакском муниципальном округе критическая ситуация, там обесточены 65 населенных пунктов, рассказали в Минэнерго Запорожской области РФ 17 июля

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

С 23 июля ограничивается въезд в 14 населенных пунктов Белгородской области, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Соответствующее решение принял оперативный штаб региона 17 июля

С 23 июля ограничивается въезд в 14 населенных пунктов Белгородской области, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Соответствующее решение принял оперативный штаб региона 17 июля

Фото: Reuters / Vyacheslav Gladkov via Telegram

17 июля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «95 на 95»

17 июля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «95 на 95»

Фото: Reuters

Германия в 2025 году вдвое сократит военную помощь Украине — с €8 млрд до €4 млрд, сообщило Reuters 17 июля &lt;br>На фото: Министр обороны ФРГ Борис Писториус&lt;/br>

Германия в 2025 году вдвое сократит военную помощь Украине — с €8 млрд до €4 млрд, сообщило Reuters 17 июля
На фото: Министр обороны ФРГ Борис Писториус

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Украинцы с 17 июля обязаны будут брать с собой военный билет при выходе на улицу, — сообщают местные СМИ, в частности издание «Страна»

Украинцы с 17 июля обязаны будут брать с собой военный билет при выходе на улицу, — сообщают местные СМИ, в частности издание «Страна»

Фото: Gleb Garanich / Reuters

16 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю призвал возобновить дипломатические отношения с Россией

16 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю призвал возобновить дипломатические отношения с Россией

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

16 июля Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах проведет с Россией переговоры для завершения конфликта на Украине, заявил выбранный им кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс. По словам республиканца, это поможет избежать риска эскалации и ядерной войны

16 июля Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах проведет с Россией переговоры для завершения конфликта на Украине, заявил выбранный им кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс. По словам республиканца, это поможет избежать риска эскалации и ядерной войны

Фото: Reuters / Callaghan O'hare

16 июля врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о серьезных повреждениях на Корневском заводе низковольтной аппаратуры, полученных в результате атаки ВСУ и последующего пожара

16 июля врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о серьезных повреждениях на Корневском заводе низковольтной аппаратуры, полученных в результате атаки ВСУ и последующего пожара

Фото: Телеграм-канал врио губернатора Курской области

14 июля глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Москве Борис Мишель сообщил, что с 24 февраля 2022 года сотрудники организации посетили порядка 3,1 тыс. военнопленных как с российской, так и с украинской стороны

14 июля глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Москве Борис Мишель сообщил, что с 24 февраля 2022 года сотрудники организации посетили порядка 3,1 тыс. военнопленных как с российской, так и с украинской стороны

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отвести размещенные на границе с Украиной дополнительные войска в места постоянной дислокации. В ходе совещания по обеспечению военной безопасности на южном операционном направлении, состоявшегося 13 июля, он заявил, что напряженность на границе с Украиной была ликвидирована

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отвести размещенные на границе с Украиной дополнительные войска в места постоянной дислокации. В ходе совещания по обеспечению военной безопасности на южном операционном направлении, состоявшегося 13 июля, он заявил, что напряженность на границе с Украиной была ликвидирована

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Украинский глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров сообщил об обстреле 12 населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории региона утром 11 июля

Украинский глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров сообщил об обстреле 12 населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории региона утром 11 июля

Фото: Телеграм канал Ивана Федорова

11 июля премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что власти страны выделят Киеву пакет военной помощи в размере $367 млн

11 июля премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что власти страны выделят Киеву пакет военной помощи в размере $367 млн

Фото: Adrian Wyld / The Canadian Press / AP

На саммите НАТО в Вашингтоне 10 июля глава министерства обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил о выделении дополнительных €300 млн Украине на закупку боеприпасов для истребителей F-16

На саммите НАТО в Вашингтоне 10 июля глава министерства обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил о выделении дополнительных €300 млн Украине на закупку боеприпасов для истребителей F-16

Фото: Vadim Ghirda / AP

10 июля испанское издание El Pais сообщило, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин предполагают, что мирные переговоры между РФ и Украиной начнутся до конца года. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме главам ЕС по итогам посещения Киева, Москвы и Пекина

10 июля испанское издание El Pais сообщило, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин предполагают, что мирные переговоры между РФ и Украиной начнутся до конца года. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме главам ЕС по итогам посещения Киева, Москвы и Пекина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Выступая на саммите НАТО 9 июля, куда был приглашен и украинский лидер Владимир Зеленский, президент США Джо Байден анонсировал выделение Украине более $1 млрд от союзников на поддержку ПВО

Выступая на саммите НАТО 9 июля, куда был приглашен и украинский лидер Владимир Зеленский, президент США Джо Байден анонсировал выделение Украине более $1 млрд от союзников на поддержку ПВО

Фото: SAMUEL CORUM / AFP

9 июля пять регионов РФ подверглись воздушным атакам со стороны Украины. По данным Минобороны РФ, средства ПВО сбили почти 40 БПЛА. В Белгородской области за сутки погибли 4 человека, 20 получили ранения. В Ростовской области в результате атаки произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции

9 июля пять регионов РФ подверглись воздушным атакам со стороны Украины. По данным Минобороны РФ, средства ПВО сбили почти 40 БПЛА. В Белгородской области за сутки погибли 4 человека, 20 получили ранения. В Ростовской области в результате атаки произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции

Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

Граждане Индии, проходящие службу в российской армии и участвующие в боевых действиях на Украине, будут уволены и возвращены домой, сообщил индийский NDTV 9 июля со ссылкой на источники. По данным телеканала, этот вопрос был поднят в ходе переговоров премьера Индии Нарендры Моди с президентом РФ Владимиром Путиным

Граждане Индии, проходящие службу в российской армии и участвующие в боевых действиях на Украине, будут уволены и возвращены домой, сообщил индийский NDTV 9 июля со ссылкой на источники. По данным телеканала, этот вопрос был поднят в ходе переговоров премьера Индии Нарендры Моди с президентом РФ Владимиром Путиным

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фактом попадание ракеты западного ЗРК NASAMS по больнице «Охматдет» в Киеве 8 июля и обвинила украинские власти в том, что они используют трагедию в пропагандистских целях. Ранее Кремль отверг обвинения в ударах по гражданским объектам на Украине, заявив, что ВС РФ наносят удары только по объектам критической инфраструктуры и военного потенциала Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фактом попадание ракеты западного ЗРК NASAMS по больнице «Охматдет» в Киеве 8 июля и обвинила украинские власти в том, что они используют трагедию в пропагандистских целях. Ранее Кремль отверг обвинения в ударах по гражданским объектам на Украине, заявив, что ВС РФ наносят удары только по объектам критической инфраструктуры и военного потенциала Украины

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Киев и Варшава договорились обсудить возможность перехвата ракет и дронов, запущенных в направлении Польши, в воздушном пространстве Украины. Соответствующее положение предусмотрено в соглашении о десятилетнем сотрудничестве в сферах обороны и безопасности, которое 8 июля подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск (справа)

Киев и Варшава договорились обсудить возможность перехвата ракет и дронов, запущенных в направлении Польши, в воздушном пространстве Украины. Соответствующее положение предусмотрено в соглашении о десятилетнем сотрудничестве в сферах обороны и безопасности, которое 8 июля подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск (справа)

Фото: Reuters / Kuba Stezycki

8 июля в Киеве произошла серия взрывов, заявил мэр Виталий Кличко. Сообщалось о работе систем ПВО, падение обломков было зафиксировано в семи районах города. В офисе Генпрокуратуры Украины заявили о 27 погибших и более 90 пострадавших. В тот же день, 8 июля, Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам ВПК и авиабазам ВСУ, добавив, что заявления властей Украины о ракетном ударе по гражданском объектам не соответствуют действительности. По данным ведомства, это были украинские ракеты ПВО

8 июля в Киеве произошла серия взрывов, заявил мэр Виталий Кличко. Сообщалось о работе систем ПВО, падение обломков было зафиксировано в семи районах города. В офисе Генпрокуратуры Украины заявили о 27 погибших и более 90 пострадавших. В тот же день, 8 июля, Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам ВПК и авиабазам ВСУ, добавив, что заявления властей Украины о ракетном ударе по гражданском объектам не соответствуют действительности. По данным ведомства, это были украинские ракеты ПВО

Фото: Reuters / Stringer

Рекордное время — более суток — звучала воздушная тревога в Харьковской области. Она была объявлена 7 июля в 14:27 по местному времени (совпадает с московским) и закончилась 9 июля в 03:15, свидетельствуют данные украинского ресурса по оповещению населения

Рекордное время — более суток — звучала воздушная тревога в Харьковской области. Она была объявлена 7 июля в 14:27 по местному времени (совпадает с московским) и закончилась 9 июля в 03:15, свидетельствуют данные украинского ресурса по оповещению населения

Фото: Wolfgang Schwan / Anadolu Agency / Getty Images

7 июля в Одессе новый министр обороны Великобритании Джон Хили пообещал усилить поддержку Украины и анонсировал новый пакет помощи: королевство дополнительно поставит около 100 ракет Brimstone, артиллерийские орудия и боеприпасы

7 июля в Одессе новый министр обороны Великобритании Джон Хили пообещал усилить поддержку Украины и анонсировал новый пакет помощи: королевство дополнительно поставит около 100 ракет Brimstone, артиллерийские орудия и боеприпасы

Фото: Leah Jones / Ministry of Defence / AP

7 июля режим чрезвычайной ситуации ввели в Подгоренском районе Воронежской области, где ночью был атакован склад с «взрывоопасными объектами». По словам губернатора Александра Гусева, проживающих рядом с местом ЧП граждан эвакуируют в пункты временного размещения. Ранее глава региона сообщал о «детонации» на складе после атаки ВСУ

7 июля режим чрезвычайной ситуации ввели в Подгоренском районе Воронежской области, где ночью был атакован склад с «взрывоопасными объектами». По словам губернатора Александра Гусева, проживающих рядом с местом ЧП граждан эвакуируют в пункты временного размещения. Ранее глава региона сообщал о «детонации» на складе после атаки ВСУ

Фото: @gusev_36

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс (справа) и глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп (в центре) сообщили, что 6 июля совершили первый визит на Украину в новых должностях, чтобы лично заверить Киев в продолжении поддержки со стороны Гааги

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс (справа) и глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп (в центре) сообщили, что 6 июля совершили первый визит на Украину в новых должностях, чтобы лично заверить Киев в продолжении поддержки со стороны Гааги

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля анонсировал разработку новой морской стратегии Украины. Согласно ей, «российский флот в этой акватории никогда не будет доминировать». Скоро стратегию утвердит СНБО, документ находится на финальной стадии разработки

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля анонсировал разработку новой морской стратегии Украины. Согласно ей, «российский флот в этой акватории никогда не будет доминировать». Скоро стратегию утвердит СНБО, документ находится на финальной стадии разработки

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил корректировку ядерной доктрины «через какое-то время» По его словам, необходимость в этом высветила ситуация на Украине, сейчас ядерное сдерживание работает не в полной мере, сказал он в интервью журналу «Международная жизнь», опубликованном 6 июля

Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил корректировку ядерной доктрины «через какое-то время» По его словам, необходимость в этом высветила ситуация на Украине, сейчас ядерное сдерживание работает не в полной мере, сказал он в интервью журналу «Международная жизнь», опубликованном 6 июля

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Сумская региональная военная администрация сообщила, что в ночь на 6 июля в области было зафиксировано 22 взрыва. По данным Минэнерго страны, в регионе из-за повреждения энергообъекта оказались обесточены свыше 100 тыс. абонентов. В «Укрэнерго» заявили, что в Сумах без света остались жители города, а также некоторых поселков в Харьковской области

Сумская региональная военная администрация сообщила, что в ночь на 6 июля в области было зафиксировано 22 взрыва. По данным Минэнерго страны, в регионе из-за повреждения энергообъекта оказались обесточены свыше 100 тыс. абонентов. В «Укрэнерго» заявили, что в Сумах без света остались жители города, а также некоторых поселков в Харьковской области

Фото: Министерство энергетики Украины

Россия выступает за полное завершение конфликта на Украине на озвученных Москвой условиях, а не просто за перемирие или паузу, заявил Владимир Путин 5 июля после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (на фото слева). Речь, в частности, идет о полном выводе украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, добавил президент

Россия выступает за полное завершение конфликта на Украине на озвученных Москвой условиях, а не просто за перемирие или паузу, заявил Владимир Путин 5 июля после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (на фото слева). Речь, в частности, идет о полном выводе украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, добавил президент

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пять мирных жителей погибли, еще 26 получили ранения в результате обстрелов ДНР со стороны украинских войск 5 июля, заявил глава республики Денис Пушилин

Пять мирных жителей погибли, еще 26 получили ранения в результате обстрелов ДНР со стороны украинских войск 5 июля, заявил глава республики Денис Пушилин

Фото: @pushilindenis

Над Кубанью, Запорожской и Ростовской областями в ночь на 5 июля были сбиты 50 беспилотников. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что силы ПВО перехватили дроны в небе над городом Приморско-Ахтарск. Пять человек пострадали, в больнице скончалась шестилетняя девочка. Ростовский губернатор Василий Голубев заявлял, что в результате падения обломков на левому берегу реки Дон в Ростове и в Азовском районе произошли «ландшафтные пожары»

Над Кубанью, Запорожской и Ростовской областями в ночь на 5 июля были сбиты 50 беспилотников. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что силы ПВО перехватили дроны в небе над городом Приморско-Ахтарск. Пять человек пострадали, в больнице скончалась шестилетняя девочка. Ростовский губернатор Василий Голубев заявлял, что в результате падения обломков на левому берегу реки Дон в Ростове и в Азовском районе произошли «ландшафтные пожары»

Фото: @russiakuban

На белорусско-украинской границе сохраняется высокая вероятность вооруженных провокаций со стороны Украины, заявил Генштаб ВС Белоруссии 5 июля. 1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что сообщения о стягивании украинских войск и техники к границе с Белоруссией беспокоят и Москву

На белорусско-украинской границе сохраняется высокая вероятность вооруженных провокаций со стороны Украины, заявил Генштаб ВС Белоруссии 5 июля. 1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что сообщения о стягивании украинских войск и техники к границе с Белоруссией беспокоят и Москву

Фото: Gleb Garanich / Reuters

4 июля украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской областях Украины. В регионах объявлялась воздушная тревога. В Киевской области были отражены сразу несколько атак БПЛА

4 июля украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской областях Украины. В регионах объявлялась воздушная тревога. В Киевской области были отражены сразу несколько атак БПЛА

Фото: Reuters / Gleb Garanich

4 июля на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Астане президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не пойдет на прекращение огня в одностороннем порядке, так как не доверяет украинским властям. По словам президента, Киев должен согласиться на такие шаги по демилитаризации, которые были бы необратимыми и приемлемыми для РФ. Также Владимир Путин заявил, что завершение конфликта через посредников маловероятно, поскольку важен «не только момент компетенций посредника, но и его полномочий»

4 июля на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Астане президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не пойдет на прекращение огня в одностороннем порядке, так как не доверяет украинским властям. По словам президента, Киев должен согласиться на такие шаги по демилитаризации, которые были бы необратимыми и приемлемыми для РФ. Также Владимир Путин заявил, что завершение конфликта через посредников маловероятно, поскольку важен «не только момент компетенций посредника, но и его полномочий»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

ВС РФ взяли под контроль район Новый города Часов Яр в ДНР, сообщило Минобороны РФ 3 июля. Представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин признал отступление ВСУ из этого района, сообщив, что удерживать микрорайон «было нецелесообразно»

ВС РФ взяли под контроль район Новый города Часов Яр в ДНР, сообщило Минобороны РФ 3 июля. Представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин признал отступление ВСУ из этого района, сообщив, что удерживать микрорайон «было нецелесообразно»

Фото: Reuters

В результате ракетного удара 3 июля в городе Днепр погибли восемь человек, более 15 пострадали. 4 июля глава областной военной администрации Сергей Лысак объявил в городе день траура

В результате ракетного удара 3 июля в городе Днепр погибли восемь человек, более 15 пострадали. 4 июля глава областной военной администрации Сергей Лысак объявил в городе день траура

Фото: Dnipropetrovs’k Regional Military Administration / AFP

Первые американские истребители F-16 будут переданы Киеву уже в июле текущего года, заявил член комитета Верховной рады по национальной безопасности и обороне Вадим Ивченко 3 июля

Первые американские истребители F-16 будут переданы Киеву уже в июле текущего года, заявил член комитета Верховной рады по национальной безопасности и обороне Вадим Ивченко 3 июля

Фото: Jerome Miron / USA TODAY Sports / Reuters

В Новороссийске во время ночной атаки безэкипажных катеров были повреждены три здания, сообщил 3 июля мэр города Андрей Кравченко. Минобороны РФ заявляло, что ночью в акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера, двигавшихся к Новороссийску &lt;br>На фото: причал в Цемесской бухте в Новороссийске после ночной атаки

В Новороссийске во время ночной атаки безэкипажных катеров были повреждены три здания, сообщил 3 июля мэр города Андрей Кравченко. Минобороны РФ заявляло, что ночью в акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера, двигавшихся к Новороссийску
На фото: причал в Цемесской бухте в Новороссийске после ночной атаки

Фото: @kravchenko_glava_nvrsk

Украинские власти принудительно эвакуируют более 100 детей из Волчанской общины Харьковской области, сообщил 3 июля глава Волчанской районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили. Ранее Минобороны Украины сообщало о переброске резервных подразделений ВСУ на Волчанское направление из-за усиления боев

Украинские власти принудительно эвакуируют более 100 детей из Волчанской общины Харьковской области, сообщил 3 июля глава Волчанской районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили. Ранее Минобороны Украины сообщало о переброске резервных подразделений ВСУ на Волчанское направление из-за усиления боев

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

3 июля в здании «Первого республиканского супермаркета» в Донецке произошел взрыв. «Донецкое агентство новостей» сообщало, что магазин был разрушен обстрелом ВСУ. О пострадавших не сообщалось

3 июля в здании «Первого республиканского супермаркета» в Донецке произошел взрыв. «Донецкое агентство новостей» сообщало, что магазин был разрушен обстрелом ВСУ. О пострадавших не сообщалось

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев не готов идти на территориальные уступки и компромиссы с Россией. Так он ответил на заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что он сможет быстро завершить боевые действия в регионе

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев не готов идти на территориальные уступки и компромиссы с Россией. Так он ответил на заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что он сможет быстро завершить боевые действия в регионе

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев для обсуждения возможности «достижения мира». По итогам переговоров с Владимиром Зеленским он заявил, что попросил президента Украины рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами. По словам венгерского премьера, Владимиру Зеленскому это предложение «не очень понравилось»

2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев для обсуждения возможности «достижения мира». По итогам переговоров с Владимиром Зеленским он заявил, что попросил президента Украины рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами. По словам венгерского премьера, Владимиру Зеленскому это предложение «не очень понравилось»

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

2 июля Минобороны РФ рассказало о применении комплекса «Искандер-М» против аэродрома Миргород в Полтавской области Украины. Ракетный удар был нанесен по стоянке истребителей Су-27 ВСУ, в результате которого были уничтожены пять и повреждены два истребителя. Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины

2 июля Минобороны РФ рассказало о применении комплекса «Искандер-М» против аэродрома Миргород в Полтавской области Украины. Ракетный удар был нанесен по стоянке истребителей Су-27 ВСУ, в результате которого были уничтожены пять и повреждены два истребителя. Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины

Фото: Министерство обороны РФ

В распоряжении российских специалистов есть блок лазерных гироскопов и GPS-модуль американской оперативно-тактической баллистической ракеты ATACMS. Ее взрыватель уже изучен, сообщил 2 июля «РИА Новости» эксперт по работе с вооружением

В распоряжении российских специалистов есть блок лазерных гироскопов и GPS-модуль американской оперативно-тактической баллистической ракеты ATACMS. Ее взрыватель уже изучен, сообщил 2 июля «РИА Новости» эксперт по работе с вооружением

Фото: U.S. Army

США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи на $2,3 млрд, сообщил министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи с украинским министром обороны Рустемом Умеровым 2 июля

США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи на $2,3 млрд, сообщил министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи с украинским министром обороны Рустемом Умеровым 2 июля

Фото: Reuters / Leah Millis

В ряды ВСУ вступило свыше 3 тыс. заключенных, освобожденных условно-досрочно по новому закону. Об этом сообщила замглавы Минюста Украины Елена Высоцкая (на фото). По оценкам ведомства, всего суд может освободить таким образом около 27 тыс. заключенных

В ряды ВСУ вступило свыше 3 тыс. заключенных, освобожденных условно-досрочно по новому закону. Об этом сообщила замглавы Минюста Украины Елена Высоцкая (на фото). По оценкам ведомства, всего суд может освободить таким образом около 27 тыс. заключенных

Фото: Минюстр Украины

1 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль сел Степовая Новоселовка (Харьковская область) и Новопокровское (ДНР)

1 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль сел Степовая Новоселовка (Харьковская область) и Новопокровское (ДНР)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

По данным Минобороны РФ, в ночь на 1 июля над Белгородской областью средства ПВО уничтожили девять украинских БПЛА. Местные жители слышали серию взрывов в южной части Белгорода, где расположена крупная подстанция. Утром область столкнулась с масштабным отключением электричества в нескольких районах. Без света остались порядка 240 тыс. человек

По данным Минобороны РФ, в ночь на 1 июля над Белгородской областью средства ПВО уничтожили девять украинских БПЛА. Местные жители слышали серию взрывов в южной части Белгорода, где расположена крупная подстанция. Утром область столкнулась с масштабным отключением электричества в нескольких районах. Без света остались порядка 240 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Несколько ключевых объектов электроэнергетики в Запорожской области оказались повреждены при обстреле ВСУ, это привело к перебоям со светом в шести районах региона, сообщили местные власти. В Токмакском муниципальном округе критическая ситуация, там обесточены 65 населенных пунктов, рассказали в Минэнерго Запорожской области РФ 17 июля

Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников  /  купить фото

С 23 июля ограничивается въезд в 14 населенных пунктов Белгородской области, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Соответствующее решение принял оперативный штаб региона 17 июля

Фото: Reuters / Vyacheslav Gladkov via Telegram

17 июля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «95 на 95»

Фото: Reuters

Германия в 2025 году вдвое сократит военную помощь Украине — с €8 млрд до €4 млрд, сообщило Reuters 17 июля
На фото: Министр обороны ФРГ Борис Писториус

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Украинцы с 17 июля обязаны будут брать с собой военный билет при выходе на улицу, — сообщают местные СМИ, в частности издание «Страна»

Фото: Gleb Garanich / Reuters

16 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю призвал возобновить дипломатические отношения с Россией

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

16 июля Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах проведет с Россией переговоры для завершения конфликта на Украине, заявил выбранный им кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс. По словам республиканца, это поможет избежать риска эскалации и ядерной войны

Фото: Reuters / Callaghan O'hare

16 июля врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о серьезных повреждениях на Корневском заводе низковольтной аппаратуры, полученных в результате атаки ВСУ и последующего пожара

Фото: Телеграм-канал врио губернатора Курской области

14 июля глава делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Москве Борис Мишель сообщил, что с 24 февраля 2022 года сотрудники организации посетили порядка 3,1 тыс. военнопленных как с российской, так и с украинской стороны

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отвести размещенные на границе с Украиной дополнительные войска в места постоянной дислокации. В ходе совещания по обеспечению военной безопасности на южном операционном направлении, состоявшегося 13 июля, он заявил, что напряженность на границе с Украиной была ликвидирована

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Украинский глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров сообщил об обстреле 12 населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории региона утром 11 июля

Фото: Телеграм канал Ивана Федорова

11 июля премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что власти страны выделят Киеву пакет военной помощи в размере $367 млн

Фото: Adrian Wyld / The Canadian Press / AP

На саммите НАТО в Вашингтоне 10 июля глава министерства обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил о выделении дополнительных €300 млн Украине на закупку боеприпасов для истребителей F-16

Фото: Vadim Ghirda / AP

10 июля испанское издание El Pais сообщило, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин предполагают, что мирные переговоры между РФ и Украиной начнутся до конца года. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме главам ЕС по итогам посещения Киева, Москвы и Пекина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Выступая на саммите НАТО 9 июля, куда был приглашен и украинский лидер Владимир Зеленский, президент США Джо Байден анонсировал выделение Украине более $1 млрд от союзников на поддержку ПВО

Фото: SAMUEL CORUM / AFP

9 июля пять регионов РФ подверглись воздушным атакам со стороны Украины. По данным Минобороны РФ, средства ПВО сбили почти 40 БПЛА. В Белгородской области за сутки погибли 4 человека, 20 получили ранения. В Ростовской области в результате атаки произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции

Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

Граждане Индии, проходящие службу в российской армии и участвующие в боевых действиях на Украине, будут уволены и возвращены домой, сообщил индийский NDTV 9 июля со ссылкой на источники. По данным телеканала, этот вопрос был поднят в ходе переговоров премьера Индии Нарендры Моди с президентом РФ Владимиром Путиным

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фактом попадание ракеты западного ЗРК NASAMS по больнице «Охматдет» в Киеве 8 июля и обвинила украинские власти в том, что они используют трагедию в пропагандистских целях. Ранее Кремль отверг обвинения в ударах по гражданским объектам на Украине, заявив, что ВС РФ наносят удары только по объектам критической инфраструктуры и военного потенциала Украины

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Киев и Варшава договорились обсудить возможность перехвата ракет и дронов, запущенных в направлении Польши, в воздушном пространстве Украины. Соответствующее положение предусмотрено в соглашении о десятилетнем сотрудничестве в сферах обороны и безопасности, которое 8 июля подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск (справа)

Фото: Reuters / Kuba Stezycki

8 июля в Киеве произошла серия взрывов, заявил мэр Виталий Кличко. Сообщалось о работе систем ПВО, падение обломков было зафиксировано в семи районах города. В офисе Генпрокуратуры Украины заявили о 27 погибших и более 90 пострадавших. В тот же день, 8 июля, Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам ВПК и авиабазам ВСУ, добавив, что заявления властей Украины о ракетном ударе по гражданском объектам не соответствуют действительности. По данным ведомства, это были украинские ракеты ПВО

Фото: Reuters / Stringer

Рекордное время — более суток — звучала воздушная тревога в Харьковской области. Она была объявлена 7 июля в 14:27 по местному времени (совпадает с московским) и закончилась 9 июля в 03:15, свидетельствуют данные украинского ресурса по оповещению населения

Фото: Wolfgang Schwan / Anadolu Agency / Getty Images

7 июля в Одессе новый министр обороны Великобритании Джон Хили пообещал усилить поддержку Украины и анонсировал новый пакет помощи: королевство дополнительно поставит около 100 ракет Brimstone, артиллерийские орудия и боеприпасы

Фото: Leah Jones / Ministry of Defence / AP

7 июля режим чрезвычайной ситуации ввели в Подгоренском районе Воронежской области, где ночью был атакован склад с «взрывоопасными объектами». По словам губернатора Александра Гусева, проживающих рядом с местом ЧП граждан эвакуируют в пункты временного размещения. Ранее глава региона сообщал о «детонации» на складе после атаки ВСУ

Фото: @gusev_36

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс (справа) и глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп (в центре) сообщили, что 6 июля совершили первый визит на Украину в новых должностях, чтобы лично заверить Киев в продолжении поддержки со стороны Гааги

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля анонсировал разработку новой морской стратегии Украины. Согласно ей, «российский флот в этой акватории никогда не будет доминировать». Скоро стратегию утвердит СНБО, документ находится на финальной стадии разработки

Фото: Коммерсантъ / Алекс Сочацки  /  купить фото

Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил корректировку ядерной доктрины «через какое-то время» По его словам, необходимость в этом высветила ситуация на Украине, сейчас ядерное сдерживание работает не в полной мере, сказал он в интервью журналу «Международная жизнь», опубликованном 6 июля

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Сумская региональная военная администрация сообщила, что в ночь на 6 июля в области было зафиксировано 22 взрыва. По данным Минэнерго страны, в регионе из-за повреждения энергообъекта оказались обесточены свыше 100 тыс. абонентов. В «Укрэнерго» заявили, что в Сумах без света остались жители города, а также некоторых поселков в Харьковской области

Фото: Министерство энергетики Украины

Россия выступает за полное завершение конфликта на Украине на озвученных Москвой условиях, а не просто за перемирие или паузу, заявил Владимир Путин 5 июля после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (на фото слева). Речь, в частности, идет о полном выводе украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, добавил президент

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пять мирных жителей погибли, еще 26 получили ранения в результате обстрелов ДНР со стороны украинских войск 5 июля, заявил глава республики Денис Пушилин

Фото: @pushilindenis

Над Кубанью, Запорожской и Ростовской областями в ночь на 5 июля были сбиты 50 беспилотников. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что силы ПВО перехватили дроны в небе над городом Приморско-Ахтарск. Пять человек пострадали, в больнице скончалась шестилетняя девочка. Ростовский губернатор Василий Голубев заявлял, что в результате падения обломков на левому берегу реки Дон в Ростове и в Азовском районе произошли «ландшафтные пожары»

Фото: @russiakuban

На белорусско-украинской границе сохраняется высокая вероятность вооруженных провокаций со стороны Украины, заявил Генштаб ВС Белоруссии 5 июля. 1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что сообщения о стягивании украинских войск и техники к границе с Белоруссией беспокоят и Москву

Фото: Gleb Garanich / Reuters

4 июля украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской областях Украины. В регионах объявлялась воздушная тревога. В Киевской области были отражены сразу несколько атак БПЛА

Фото: Reuters / Gleb Garanich

4 июля на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Астане президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не пойдет на прекращение огня в одностороннем порядке, так как не доверяет украинским властям. По словам президента, Киев должен согласиться на такие шаги по демилитаризации, которые были бы необратимыми и приемлемыми для РФ. Также Владимир Путин заявил, что завершение конфликта через посредников маловероятно, поскольку важен «не только момент компетенций посредника, но и его полномочий»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

ВС РФ взяли под контроль район Новый города Часов Яр в ДНР, сообщило Минобороны РФ 3 июля. Представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин признал отступление ВСУ из этого района, сообщив, что удерживать микрорайон «было нецелесообразно»

Фото: Reuters

В результате ракетного удара 3 июля в городе Днепр погибли восемь человек, более 15 пострадали. 4 июля глава областной военной администрации Сергей Лысак объявил в городе день траура

Фото: Dnipropetrovs’k Regional Military Administration / AFP

Первые американские истребители F-16 будут переданы Киеву уже в июле текущего года, заявил член комитета Верховной рады по национальной безопасности и обороне Вадим Ивченко 3 июля

Фото: Jerome Miron / USA TODAY Sports / Reuters

В Новороссийске во время ночной атаки безэкипажных катеров были повреждены три здания, сообщил 3 июля мэр города Андрей Кравченко. Минобороны РФ заявляло, что ночью в акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера, двигавшихся к Новороссийску
На фото: причал в Цемесской бухте в Новороссийске после ночной атаки

Фото: @kravchenko_glava_nvrsk

Украинские власти принудительно эвакуируют более 100 детей из Волчанской общины Харьковской области, сообщил 3 июля глава Волчанской районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили. Ранее Минобороны Украины сообщало о переброске резервных подразделений ВСУ на Волчанское направление из-за усиления боев

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

3 июля в здании «Первого республиканского супермаркета» в Донецке произошел взрыв. «Донецкое агентство новостей» сообщало, что магазин был разрушен обстрелом ВСУ. О пострадавших не сообщалось

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев не готов идти на территориальные уступки и компромиссы с Россией. Так он ответил на заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что он сможет быстро завершить боевые действия в регионе

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев для обсуждения возможности «достижения мира». По итогам переговоров с Владимиром Зеленским он заявил, что попросил президента Украины рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами. По словам венгерского премьера, Владимиру Зеленскому это предложение «не очень понравилось»

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

2 июля Минобороны РФ рассказало о применении комплекса «Искандер-М» против аэродрома Миргород в Полтавской области Украины. Ракетный удар был нанесен по стоянке истребителей Су-27 ВСУ, в результате которого были уничтожены пять и повреждены два истребителя. Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины

Фото: Министерство обороны РФ

В распоряжении российских специалистов есть блок лазерных гироскопов и GPS-модуль американской оперативно-тактической баллистической ракеты ATACMS. Ее взрыватель уже изучен, сообщил 2 июля «РИА Новости» эксперт по работе с вооружением

Фото: U.S. Army

США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи на $2,3 млрд, сообщил министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи с украинским министром обороны Рустемом Умеровым 2 июля

Фото: Reuters / Leah Millis

В ряды ВСУ вступило свыше 3 тыс. заключенных, освобожденных условно-досрочно по новому закону. Об этом сообщила замглавы Минюста Украины Елена Высоцкая (на фото). По оценкам ведомства, всего суд может освободить таким образом около 27 тыс. заключенных

Фото: Минюстр Украины

1 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль сел Степовая Новоселовка (Харьковская область) и Новопокровское (ДНР)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

По данным Минобороны РФ, в ночь на 1 июля над Белгородской областью средства ПВО уничтожили девять украинских БПЛА. Местные жители слышали серию взрывов в южной части Белгорода, где расположена крупная подстанция. Утром область столкнулась с масштабным отключением электричества в нескольких районах. Без света остались порядка 240 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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