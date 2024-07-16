Лавров: США заблуждаются, что не пострадают от новой мировой войны
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон не понимает, что может пострадать от новой глобальной войны. США уверены, что боевые действия развернутся на европейском континенте, а это является заблуждением, сказал министр.
Сергей Лавров
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что эскалация отношений между Вашингтоном и Москвой невыгодна США, поскольку развертывание вооружений может иметь губительные последствия для европейского континента. «В Вашингтоне убеждены, что от новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники. Если на таком анализе строится стратегия администрации Байдена, то это крайне опасное заблуждение, а европейцы должны осознать, какая самоубийственная роль им уготовлена»,— заявил Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.
По словам господина Лаврова, от неоколониальных практик стран Запада страдают страны Глобального Юга в Азии, Африке и Латинской Америке. Сергей Лавров назвал санкции, которые выступают инструментом влияния, одной из основных проблем в достижении мира.
О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».