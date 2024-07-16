Макрон принял отставку премьера Атталя

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку премьера Габриэля Атталя после поражения президентской партии на выборах. Правительство страны пока продолжит работу в прежнем составе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Габриэль Атталь

Фото: Stephanie Lecocq, Reuters Габриэль Атталь

Фото: Stephanie Lecocq, Reuters

«Чтобы этот период закончился как можно быстрее, республиканские силы должны работать вместе, чтобы построить единство вокруг проектов и действий на службе французского народа»,— говорится в сообщении Елисейского дворца, разосланного журналистам (цитата по BFMTV).

Габриэлю Атталю 34 года, он был самым молодым премьер-министром Франции. Должность он занял 9 января. О решении уйти в отставку господин Атталь сообщил 7 июня после объявления результатов парламентских выборов. На них президентская коалиция «Вместе» заняла второе место по числу голосов.