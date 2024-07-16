Нападающий воронежского «Факела» Евгений Марков остается в команде

Воронежский футбольный клуб (ФК) «Факел» продлил контракт с лучшим бомбардиром команды прошлого сезона, форвардом Евгением Марковым. Об этом сообщили в пресс-службе ФК. Срок обновленного контракта и другие детали пока не разглашаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Марков фотографируется с болельщиками после матча «Факел» — «Ахмат» (Грозный)

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Евгений Марков фотографируется с болельщиками после матча «Факел» — «Ахмат» (Грозный)

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Евгений Марков родился в Санкт-Петербурге в 1994 году. Воспитанник системы петербургского «Зенита». На профессиональном уровне играет с 2014 года. За свою карьеру Марков выступал в командах «Зенит-2», «Енисей», «Тосно», «Динамо» (Москва), «Рубин», «Краснодар», Арсенал (Тула) и «Факел».

В «Факел» Марков перешел в ноябре 2022 года как свободный агент. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забил девять мячей и сделал одну результативную передачу. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

За последние полтора месяца в составе «Факела» произошли достаточно серьезные изменения. Сразу после окончания сезона 2023–2024 команду покинула целая группа игроков Роман Акбашев, Кирилл Суслов, Андрей Мендель, Руслан Магаль, Игорь Калинин и Николай Поярков. У двоих последних закончилась аренда, у остальных истек срок контракта. Через некоторое время клуб расстался с нападающим Максимом Максимовым. Кроме того, два футболиста «Факела» Руслан Магаль и Кирилл Суслов перешли в ФК «Сочи».

Однако «Факел» сделал и ряд трансферов на вход. Воронежский клуб приобрел голландского полузащитника Дилана Мертенса из болгарского «Ботева», нападающего грозненского «Ахмата» Владимира Ильина и центрального защитника Макса Дзиова из белорусского клуба «Динамо-Брест». Также в Воронеж из «Ботева» вернулся уже игравший здесь французский хавбек Мохамед Брахими — теперь уже на долгосрочный контракт, а не в аренду. Кроме того, «Факел» арендовал у московского «Локомотива» полузащитника Михаила Щетинина. В начале июля воронежский клуб сообщил о трансфере из владикавказской «Алании» нападающего Николая Гиоргобиани. Форвард пришел в команду на правах свободного агента. В конце недели стало известно о продлении контракта с защитником Игорем Калининым, который теперь будет выступать за «Факел» на правах аренды из ФК «Ростов».

Денис Пискунов

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