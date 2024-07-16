Трамп заявил, что пережитое покушение повлияло на него

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал ABC News, что его правое ухо восстанавливается после ранения во время недавнего покушения. Он надеется, что повязку с уха ему снимут уже к выступлению на Национальном съезде Республиканской партии 18 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Cheney Orr, Reuters Дональд Трамп

Фото: Cheney Orr, Reuters

Господин Трамп добавил, что пережитое покушение повлияло на него. «Мне не нравится об этом думать, но да, я думаю, это оказало влияние»,— сказал он.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля во время его предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Пуля задела правое ухо политика, других ранений он не получил. Во время стрельбы погиб 50-летний Кори Компеаторе, прикрывший своим телом жену и дочерей. Еще два человека получили тяжелые ранения. Нападавшего — 20-летнего Томаса Мэттью Крукса — сотрудники секретной службы застрелили сразу после первых выстрелов в сторону сцены.

Подробнее о покушении на Дональда Трампа и его последствиях — в материале «Ъ» «Вот в ухо прилетело, и ага».

Евгений Белоусов