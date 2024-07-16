Смольный отчитался о 90% готовности Центра им. Курехина на Васильевском острове
В Василеостровском районе Петербурга продолжаются работы по реконструкции здания бывшего кинотеатра «Прибой», в котором разместится Центр современного искусства имени Сергея Курехина.
Как сообщили 16 июля в пресс-службе Смольного, объект планируется сдать в первом квартале 2025 года. Сейчас степень его готовности составляет 90%.
В результате реконструкции площадь здания должна увеличиться вдвое — до 7,7 тыс. кв. метров. Оно будет пятиэтажным, с двумя зрительными залами, один из которых — более чем на тысячу мест. Также там будут хореографический и демонстрационные залы, телевизионная студия, музеи рок-культуры и медиамеханики. В обновленном Центре планируется проводить концерты, выставки, фестивали, театральные представления, лекции, кинопоказы.
Напомним, ранее Центр им. Сергея Курехина на Васильевском острове предполагалось открыть в декабре этого года.