У четырех приезжих в Сочи изъяли ростовые костюмы

Полицейские в Адлерском районе Сочи задержали и привлекли к ответственности фотографов в ростовых костюмах. Правоохранители вместе с сотрудниками администрации провели очередные рейды по выявлению нарушений в сфере оказания услуг, рассказали в пресс-службе УВД курорта.

Нарушителей обнаружили на улицах Ленина и Интернациональной. Четверо молодых людей в костюмах ростовых кукол предлагали отдыхающим сфотографироваться. Разрешения на такую деятельность у задержанных не было, отметили в ведомстве.

Нарушители оказались приезжими. Их доставили в отдел полиции, где составили административные материалы, а костюмы изъяли.

Ранее в полиции Сочи сообщали об обнаружении крупной нарколаборатории. Содержавшему ее мужчине грозит вплоть до пожизненного заключения.

Вячеслав Рыжков

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