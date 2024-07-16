В горах Сочи проведут международный фестиваль научного кино

На курорте «Роза Хутор» в горах Сочи с 25 по 28 июля проведут международный фестиваль научного кино. Фестиваль «ФАНК Уикенд» организуют на площадке лектория Горного клуба «Спорт-Марафон», сообщает пресс-служба администрации Сочи.

На фестивале представят 11 работ молодых российских режиссеров о новейших достижениях отечественной науки. Среди тем — искусственный интеллект, нейросети, изучение мозга, история архитектурных новаций и другие.

После каждого кинопросмотра на площадке фестиваля пройдут научные дискуссии с участием ведущих российских ученых и создателей кино. Проход на показы бесплатный, однако необходима предварительная регистрация.

Вячеслав Рыжков

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