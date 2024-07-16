Приезжий обокрал сочинца на 190 тысяч рублей после совместного застолья

Жителя Кировской области подозревают в краже 190 тыс. руб. с банковского счета сочинца после случайного знакомства и совместного распития алкоголя.

Злоумышленник предложил жителю Сочи выпить вместе. Во время застолья, заполучив доступ к мобильному банку через подсмотренный пароль и временно одолженный телефон, 25-летний приезжий перевел на свой счет все сбережения сочинца — около 190 тыс. руб. Затем он спешно попрощался и ушел.

Обнаружив пропажу, пострадавший немедленно обратился в полицию Хостинского района. Оперативники быстро установили личность подозреваемого и задержали его. Однако к моменту задержания ранее судимый турист уже успел распорядиться похищенными деньгами по своему усмотрению.

Следственные органы возбудили против приезжего уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище). Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Мария Удовик

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